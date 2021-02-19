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За пять лет конфликта Донбасс потерял более 50 миллиардов долларов – исследование

19 февраля 2021, 21:44

За пять лет конфликта Донбасс потерял более 50 миллиардов долларов – исследование

Экономика Донецкой и Луганской областей потеряла более 50 миллиардов долларов за 2014-2018 годы из-за вооруженного конфликта, спровоцированного Россией. Как утверждают аналитики «Центра экономической стратегии», Донбасс потерял столько, сколько Украина в целом произвела за 5 лет ㅡ около 10% валового продукта страны.

Из-за потери территорий, людей и активов, а также других кризисных факторов недовыработанная добавленная стоимость региона составляет более 50 миллиардов долларов (1,2 триллиона гривен) за 2014-2018 годы. Из них 13,5 миллиардов долларов потеряны лишь за 2018 год.

В то же время, как добавляют в исследовании, «настоящие потери намного выше, ведь в этой оценке не учтены потери активов, которые были разрушены или сейчас находятся на неподконтрольной Украине территории, а также влияние экономического кризиса, вызванного военной агрессией РФ».

«На графике мы изобразили средний валовой региональный продукт (ВРП) мирных регионов Украины и отдельно Донецкой и Луганской областей. Данные представлены в долларовом выражении, чтобы убрать влияние высокой инфляции, которая сопровождала кризис. Если бы годовое изменение ВРП Донецкой и Луганской областей было в среднем таким же, как в других регионах Украины, то валовой региональный продукт этих двух областей вместе в 2018 году составил бы 595 миллиардов гривен, а не 227 миллиардов гривен, то есть потери составили около 367 миллиардов гривен, или 13,5 миллиардов долларов», ㅡ говорится в исследовании.

Потери Украины вследствие оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областях составляют 375 миллиардов гривен без учета стоимости находящихся там активов. Об этом ранее  заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников. Он добавил, что по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более, чем 21 млрд долларов (584,4 млрд гривен).

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