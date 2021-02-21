«ЛНР» выявила 33 заболевших ковидом. Один человек умер

За минувшие сутки, 20 февраля, в отдельных районах Луганской области положительные результаты на COVID-19 получили 33 человека. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Согласно сообщению, за сутки умер один заболевший ранее.



Географию новых выявленных случаев болезни или другие подробности в группировке не сообщают.



По состоянию на 21 февраля группировка признает 2985 случаев COVID-19, из которых 2488 человек выздоровели, 260 — умерли.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявили 4 489 новых заболевших коронавирусом. При этом 1 557 человек выздоровели, а 58 умерли.