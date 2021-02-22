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В Украине с 1 марта пройдет индексация пенсий. Кому и на сколько повысят выплаты

22 февраля 2021, 18:37

В Украине с 1 марта пройдет индексация пенсий. Кому и на сколько повысят выплаты

Индексация пенсий в Украине будет проведена с 1 марта. Соответствующее постановление Кабинета министров было принято сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Согласно постановлению «О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году» утвержден показатель увеличения размера пенсий на уровне 11%.

Как отмечается, это соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три предшествующих 2021-му календарных года по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавшими 2020-му году (5% + 17%) / 2).

В результате реализации постановления ожидается, что пенсии повысятся у 8 миллионов человек.

«Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен», – уточнили в Минсоцполитики.

При этом минимальная пенсионная выплата повышается до уровня 2200 гривен лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

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Пенсии индексация
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Министерство социальной политики

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