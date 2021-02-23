НБУ обязал банки обслуживать жителей Крыма без справки переселенца

Отсутствие справки внутренне перемещенного лица не является основанием для отказа в банковском обслуживании жителям временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя. Об этом говорится в сообщении Национального банка, опубликованном на сайте регулятора.



Как отмечается, такую рекомендацию Нацбанк предоставил банкам в соответствующем письме-разъяснении в ответ на запросы государственных органов Украины и жалобы граждан.



Кроме того, НБУ рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга во избежание таких случаев.



«Согласно валютному законодательству Украины физические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют постоянное место жительства на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, являются резидентами Украины. Требования валютного законодательства и законодательства в сфере финансового мониторинга не содержат исключений и особенностей в отношении таких лиц и не предусматривают обязательного получения справки внутренне перемещенного лица для целей определения статуса резидента и установления сведений о месте жительства или месте пребывания физического лица», – поясняют в Нацбанке.



Регулятор в письме для банков акцентирует на важных позициях, а именно:

недопустимости дискриминации жителей Крыма и города Севастополя во время банковского обслуживания;

необходимости предоставления полного доступа к финансовым продуктам и сервисам всех граждан Украины, которые проводят обычные финансовые операции, в отношении которых у банков отсутствуют подозрения. Читайте также: Переселенцам: Ощадбанк продлил действие карт ВПЛ до 1 мая