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МИД Украины выразил протест из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства в России

24 февраля 2021, 14:05

МИД Украины выразил протест из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства в России

Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД РФ по поводу покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко в Twitter.

«Правоохранители РФ не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение. Требуем проведения всестороннего расследования и наказания виновных, обеспечения охраны украинских дипучреждений», – написал Николенко.

19 февраля в Санкт-Петербурге в Генеральном консульстве Украины на военнослужащего Госпогранслужбы, который выполнял задачи по охране диппредставительства, напал мужчина с ножом.

Без объяснения и видимых на то причин нападавший набросился на военнослужащего сразу, как только ему открыли дверь. Только благодаря реакции пограничника, нанесенные ему ранения оказались не смертельными.

Впоследствии стало известно, что нападавшим оказался гражданин РФ Назар Смоленский, который ранее был приговорен к 8 годам лишения свободы. К нему избрана мера пресечения – заключение под стражу.

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