Более 3 тысяч украинцев получили первую дозу вакцины от COVID-19

Первую дозу вакцины от коронавируса в Украине получили уже 3051 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.



За минувшие сутки, 26 февраля, было привито 1713 человек.



В Донецкой области вчера вакцинировали 140 человек, в Луганской — 30.



Вакцинация в Украине началась с 25 февраля.

Согласно плану вакцинации от COVID-19 в Украине иммунизация будет происходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов престарелых и военных в зоне конфликта.



На этом этапе вакцинация будет осуществляться мобильными бригадами. На втором к ним добавят прививочные пункты.