На Донетчине за взятку будут судить бывшую начальницу отдела Пенсионного фонда

Донецкая областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей сотрудницы одного из районных управлений Пенсионного фонда в Донецкой области. Женщину обвиняют в получении взятки, сообщает пресс-служба ведомства.



Досудебным расследованием установлено, что в марте 2020 года 36-летняя чиновница, занимая должность начальника отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий районного управления ПФУ, обещала рассмотреть заявление, а в дальнейшем начислить и выплатить недополученную пенсию умершего пенсионера гражданину, который не имел для этого законных оснований. Свою «услугу» женщина оценила в 10 тысяч гривен.



Взяточницу разоблачили после получения части неправомерной выгоды.



Женщину будут судить по ч. 3 ст. 368 УК Украины за принятие предложения и получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды.



Максимальное наказание по указанной статье – до десяти лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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