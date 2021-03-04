Услуга «еМалятко»: Как жители ОРДЛО смогут регистрировать детей

Услуга «еМалятко» позволит жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) дистанционно оформлять свидетельства о рождении ребенка. Об этом «Новостям Донбасса» рассказала координатор проекта Екатерина Черногоренко.



По ее словам, действующая процедура оформления свидетельства — с пересечением КПВВ и физическим присутствием при получении всего пакета документов — «достаточно сложная, неэффективная и затянута во времени».



Как рассказала координатор услуги, с запуском «еМалятко» родители смогут обратиться с заявлением о замене свидетельства с «регистрацией» от группировки «ДНР» через электронный суд. Затем они получат судебное решение в электронном виде, через приложение «Дія» заполнят заявку с указанием номера судебного решения, подпишут электронной цифровой подписью. После этого проверки пакета документов в ЗАГСе регистрирует актовую запись о рождении ребенка.вс



«Я думаю, что до окончания этого года мы получим в каком-то смысле идеальную услугу, удобную нашим пользователем», — уверена Черногоренко.



При этом она отметила, что для пользования услугой необходимо, чтобы хотя бы один из родителей имел документы, подтверждающие гражданство Украины.



Через услугу «еМалятко» можно зарегистрировать ребенка, оформить помощь, пособие, зарегистрировать ребенка в Госреестре налогоплательщиков, внести данные в Единый государственный демографический реестр с присвоением уникального номера.



Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции анонсировали внесение проекта постановления об услуге «еМалятко» для жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма.