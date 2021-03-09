В российских спецслужбах есть подразделения, которые работают исключительно на расшатывание ситуации в Украине, заявил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.



«В условиях гибридной войны масштабность информационной агрессии РФ, которая организуется и координируется этими структурами, возрастает на порядок. Они сконцентрированы на проведении специальных информационных операций и акций, в том числе подрывного характера. То есть, существуют отдельные подразделения, которые работают исключительно "по Украине" и получают на это финансирование», — сказал Витюк на форуме «Украина 30» во вторник.



По его словам, инструментами в гибридной войне становятся телеканалы, информационные порталы, соцсети, почтовые сервисы, телеграмм-каналы, так называемые фабрики троллей и отдельные блогеры, которые используются для антиукраинской пропаганды и дестабилизации ситуации.

По информации пресс-службы СБУ, в 2020 году украинская спецслужба заблокировала более 2,5 тысячи сообществ в соцсетях с миллионной аудиторией и более 20 бот-сетей, нейтрализовала более 600 киберинцидентов и кибератак на информационные ресурсы органов государственной власти, прекратила деятельность 20 хакерских группировок, причастных к таким атакам.



СБУ утверждают, что значительная часть таких ботсетей и кибератак координируются именно из России.



«Аналогичная ситуация — с пророссийской пропагандой, над которой работают профессиональные пропагандисты по заказу спецслужб страны-агрессора. Поэтому СБУ объявила о подозрениях отдельным блогерам и администраторам телеграмм-каналов, в том числе за государственную измену и разжигание национальной вражды и ненависти», — подчеркивается в сообщении спецслужбы.