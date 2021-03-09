Президент Владимир Зеленский высказал мнение о деятельности блогера и политика Анатолия Шария, которого СБУ подозревает в государственной измене.



Во время выступления, посвященного дезинформации, на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм» Зеленский не назвал фамилию Шария, но из контекста понятно, что он имел в виду именного его.



«Это искусственно созданные так называемые лидеры мнений, которым из Испании лучше видно, как жить в Украине», — подчеркнул президент.



Также Зеленский анонсировал скорый запуск в Украине центра противодействия дезинформации. Также он пообещал, что власти добьются блокировки подсанкционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK на YouTube.

Как известно, Анатолий Шарий покинул Украину в 2012 году, получив статус политического беженца в ЕС. Сейчас блогер и лидер «Партии Шария» живет в Испании.



СБУ 16 февраля объявила о подозрении Анатолию Шарию в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности.



Политический блогер не явился на допросы в СБУ, поэтому его объявили в государственный розыск. Кроме того, суд разрешил задержать Шария.



1 марта СБУ в рамках расследования по делу Шария заявила о внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации «Партии Шария».



Сам Шарий называет уголовное преследование политической расправой.