Франция и Германия подготовили новые предложения по мирным шагам урегулирования на Донбассе. Их содержание станет известно до конца марта, сообщил советник по информполитике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



По его словам, принятие Кремлем инициативы Франции и Германии по реализации кластеров мирного процесса — один из способов выхода на фоне эскалации. Подробности предложений западных партнеров по «нормандскому формату» пока не разглашаются.



«Ключевой момент — принятие или непринятие Кремлем предложений Франции и Германии по кластерам мирного урегулирования, презентация которых должна проследовать в ближайшие две-три недели», — написал Арестович.



При этом спикер делегации Украины в ТКГ считает, что Кремль не хочет договариваться: «Смена формата переговоров, смена повестки, привлечение дополнительных посредников — методы, применяемые сторонами, которые действительно хотят договориться, Кремль не рассматривает».

Ранее председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украиной и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о существовании нового плана мирного урегулирования конфликта на Донбассе.