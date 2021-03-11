В Донецкой области за прошлые сутки, 10 марта, лабораторно подтвердили 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Департамент здравоохранения облгосадминистрации.



Кроме этого, 12 пациентов умерли.



Глава ОГА Павел Кириленко уточнил, что семь человек умерли в Краматорской ОТГ, трое - в Торецкой ОТГ, по одному в Покровской и Славянской ОТГ.



133 новых случая заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, 23 Краматорской, 17 в Бахмутской, 15 в Славянской, 12 в Торецкой, 11 в Часовоярской, девять в Мангушской, по семь в Лиманской и Светлодарской ОТГ, пять в Никольской ОТГ, по четыре в Александровской и Очеретинской ОТГ, по три в Кальчицкой, Дружковской и Покровской ОТГ, по два в Селидовской, Константиновской и Ольгинской ОТГ, по одному в Северской, Угледарской, Добропольской и Марьинской ОТГ.



За все время исследований на Донетчине этот диагноз лабораторно подтвержден у 49 231 человека. Из них выздоровели — 44 787, умерли 1108 пациентов.