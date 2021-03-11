Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Как зарегистрировать место жительства ребенка-переселенца? Ответ юриста

11 марта 2021, 20:57

Как зарегистрировать место жительства ребенка-переселенца? Ответ юриста

О порядке регистрации места жительства ребенка-переселенца в программе «Имею право» телеканала «Дом» рассказал глава Координационного центра по предоставлению правовой помощи Министерства юстиции Александр Баранов.

По словам юриста, статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) не влияет на процедуру прописки ребенка у родственников.

«В законодательстве определено, каким образом можно прописать ребенка в зависимости от возраста, и дети до 10 лет могут быть прописаны только с согласия обоих родителей», – пояснил Александр Баранов.

Зарегистрировать ребенка по адресу родственников можно только при условии регистрации места проживания хотя бы одного из родителей по этому адресу.

«Может быть ситуация, когда родители в разводе. В этом случае судом определяется, кто из родителей отвечает за место жительства ребенка, и по согласию второй стороны можно зарегистрировать его место жительства», – уточнил юрист.

Для регистрации места жительства нужно обратиться в органы регистрации. Найти их можно с помощью сервиса «Органы регистрации места проживания» на сайте Государственной миграционной службы Украины.

«При обращении в органы регистрации необходимо подать заявление установленной формы, свидетельство о рождении ребенка, документ удостоверяющий личность законных представителей, квитанцию об уплате административного сбора и согласие собственника жилья. В случае если родители уже зарегистрированы в этом жилье, то согласие собственника не нужно», – разъяснил представитель Минюста.

Жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий станет доступна услуга «еМалятко» для регистрации рождения детей онлайн. «еМалятко» – это комплексная онлайн-услуга для родителей новорожденных, которая включает 9 государственных услуг, необходимых при рождении ребенка. Среди них регистрация рождения, регистрация места жительства, внесение ребенка в Государственный реестр физических лиц-плательщиков налогов и тому подобное.

Читайте также:

Справки ВПЛ, адресная помощь, идентификация: Какие цифровые услуги запустят для жителей ОРДЛО и переселенцев

Еще по теме

Прочее
Прописка
Люди
Дети Переселенцы ВПЛ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 марта
19:56
Нашли недоработки: «ДНР» обещает запустить пункт пропуска «Успенка» с 1 апреля
16:28
Коронавирус — не повод держать КПВВ закрытыми, подчеркнули в ООН
15:17
ООН сообщила о новых случаях задержания людей боевиками «Л-ДНР»
10:21
«ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых умерших от коронавируса за сутки
09:55
Пушилин отрицает, что олигарх Коломойский и экс-глава МВД Захарченко налаживают связи с «ДНР»
09:10
В Донецке, Макеевке и других городах сообщили о минировании зданий. Людей эвакуировали
23:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 марта
19:04
Бывшего пресс-секретаря «Шахтера» не пустили в Донецк
15:14
Жена сепаратиста Губарева уехала из Донецка в Россию после того, как ее не пустили на «выборы»
13:41
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 12 марта
13:19
«ДНР»: Двое погибли, трое ранены в результате взрыва гранаты в Снежном
09:27
«ДНР»: 270 заболевших и шестеро умерших от COVID-19
08:24
«ЛНР» за сутки зарегистрировала одну смерть от COVID-19
22:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 марта
все новости
23:53
«Шахтер» разгромно проиграл «Роме» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
23:50
ЮНИСЕФ выделит Луганщине 55 млн гривен для решения проблем воды и гигиены
23:37
Минюст рассказал, почему хочет запретить «Партию Шария»
23:20
СБУ: С начала агрессии РФ открыто 16,6 тысячи дел о госизмене и терроризме
22:41
Медведчук и Козак проходят по делу о пособничестве РФ
22:23
Военнослужащий получил ранение при обстреле боевиков на Луганщине
21:57
С 2020 года СБУ узнала о 90 попытках вербовки жителей Донбасса спецслужбами РФ
21:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 марта
20:57
Как зарегистрировать место жительства ребенка-переселенца? Ответ юриста
20:32
Данилов прокомментировал слухи о наступлении на Донбассе 15 марта
20:19
СНБО продлил санкции против двух российских банков
19:56
Нашли недоработки: «ДНР» обещает запустить пункт пропуска «Успенка» с 1 апреля
19:27
В Украине вводится верификация выплат по больничным, беременности и родам
19:21
СНБО принял проект Стратегии деоккупации Крыма
18:54
На Луганщине выясняли причины гибели людей во время масштабных пожаров
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» разгромно проиграл «Роме» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
11 марта, 23:53
Власть против общества: Кто важнее в Украине? ►
10 марта, 07:30
Новые правила на КПВВ, вакцинация на Донбассе, обострение на фронте. Дайджест НД ►
09 марта, 09:34

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция