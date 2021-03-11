О порядке регистрации места жительства ребенка-переселенца в программе «Имею право» телеканала «Дом» рассказал глава Координационного центра по предоставлению правовой помощи Министерства юстиции Александр Баранов.



По словам юриста, статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) не влияет на процедуру прописки ребенка у родственников.



«В законодательстве определено, каким образом можно прописать ребенка в зависимости от возраста, и дети до 10 лет могут быть прописаны только с согласия обоих родителей», – пояснил Александр Баранов.



Зарегистрировать ребенка по адресу родственников можно только при условии регистрации места проживания хотя бы одного из родителей по этому адресу.



«Может быть ситуация, когда родители в разводе. В этом случае судом определяется, кто из родителей отвечает за место жительства ребенка, и по согласию второй стороны можно зарегистрировать его место жительства», – уточнил юрист.



Для регистрации места жительства нужно обратиться в органы регистрации. Найти их можно с помощью сервиса «Органы регистрации места проживания» на сайте Государственной миграционной службы Украины.



«При обращении в органы регистрации необходимо подать заявление установленной формы, свидетельство о рождении ребенка, документ удостоверяющий личность законных представителей, квитанцию об уплате административного сбора и согласие собственника жилья. В случае если родители уже зарегистрированы в этом жилье, то согласие собственника не нужно», – разъяснил представитель Минюста.

Жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий станет доступна услуга «еМалятко» для регистрации рождения детей онлайн. «еМалятко» – это комплексная онлайн-услуга для родителей новорожденных, которая включает 9 государственных услуг, необходимых при рождении ребенка. Среди них регистрация рождения, регистрация места жительства, внесение ребенка в Государственный реестр физических лиц-плательщиков налогов и тому подобное.