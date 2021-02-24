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Жители неподконтрольного Донбасса и Крыма получили возможность регистрировать рождение детей онлайн

24 февраля 2021, 13:36

Жители неподконтрольного Донбасса и Крыма получили возможность регистрировать рождение детей онлайн

Жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий станет доступна услуга «еМалятко» для регистрации рождения детей онлайн. О таком решении Кабмина сообщил на заседании правительства в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что сервис «еМалятко» уже доказал свою эффективность, и почти каждая вторая украинская семья при рождении ребенка пользуется электронной услугой.

«Ведь это 9 государственных услуг в одном электронном окне», – сказал Шмыгаль.  

По его словам, пользуясь сервисом «еМалятко», граждане Украины, которые находятся на временно неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма, смогут удобно и просто зарегистрировать рождение ребенка.

«Родители новорожденных смогут получить электронный экзпемпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка, после этого номер документа нужно будет внести в заявление на портале "Дія". На основании этого заявления  отдел РАГС зарегистрирует рождение и оформит свидетельство», – пояснил премьер-министр.

«еМалятко» – это комплексная онлайн-услуга для родителей новорожденных, которая включает 9 государственных услуг, необходимых при рождении ребенка. Среди них регистрация рождения, регистрация места жительства, внесение ребенка в Государственный реестр физических лиц-плательщиков налогов и тому подобное.

Министерство цифровой трансформации представило план цифровизации государственных услуг, который включает 94 проекта в разных сферах. Этот план представляет из себя публичный каталог, в котором размещены все статусы и описания проектов, а также дедлайны и указаны ответственные за реализацию.

В частности, есть раздел «Реинтеграция», который предусматривает цифровизацию существующих услуг для переселенцев и жителей временно неподконтрольной части Донбасса и Крыма.

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