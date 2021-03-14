С начала текущих суток российские боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Так, вблизи населенного пункта Пески противник применил ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.



Недалеко Екатериновки наемники открывали огонь по украинским позициям из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А рядом с Опытным наемники обстреляли позиции украинских защитников из подствольного гранатомета.



«О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ», — отметили в штабе.



В течение прошлых суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил шесть раз нарушили режим прекращения огня.