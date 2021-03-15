Так называемый Минздрав группировки «ДНР» за сутки выявил 105 новых заболевших коронавирусом. При этом 8 ранее заболевших умерли, а трое были выписаны.



В «Минздраве ДНР» уточнили, что в воскресенье, 14 марта, исследования на заболевание COVID-19 не проводились. При этом в субботу статистику заболеваемости там не публиковали, таким образом сегодняшние данные соответствуют 13 марта.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 26 488 заболевших ковидом. При этом 18 628 выписаны, а 2128 умерли. Продолжают болеть 5732 пациента.



Также за сутки было выявлено 44 случая пневмоний. Из них госпитализировано 30 пациентов. Всего на лечении 986 пациентов с пневмониями, из них 469 на кислородной поддержке (+17 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.