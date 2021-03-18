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На Донетчине зафиксировали 25 смертей и 651 новый случай COVID-19

18 марта 2021, 10:25

На Донетчине зафиксировали 25 смертей и 651 новый случай COVID-19

В течение последних нескольких дней на подконтрольной властям части Донетчины еще 25 человек умерли вследствие осложнений от COVID-19. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Тринадцать летальных случаев произошло в Мариупольской ТГ, по 3 — в Краматорской и Торецкой ТГ, по 1 — в Ольгинской, Бахмутской, Авдеевской, Покровской, Соледарской и Константиновской ТГ.

За среду, 17 марта, лаборатории сообщили о еще 651 больном, среди которых 40 детей: 231 — в Краматорской ТГ, 163 — в Мариупольской ТГ, 70 — в Торецкой ТГ, 47 — в Славянской ТГ, 31 — в Бахмутской ТГ, 17 — в Дружкивской ТГ, 12 — в Соледарской ТГ, 10 — в Константиновской ТГ, по 8 — в Никольской, Мангушской и Марьинской ТГ, 6 — в Селидовской ТГ, по 5 — в Волновахской и Николаевской ТГ, по 4 — в Кальчицкой, Лиманской и Добропольской ТГ, по 2 в Часовоярской, Светлодарской, Покровской, Великоновоселковской, Черкасской и Угледарской ТГ, по 1 — в Сартанской, Северской, Мирненской, Святогорской, Андреевской и Александровской ТГ.

С начала пандемии ковид выявлен у 51 935 человек, из которых 45 366 пациентов выздоровели, 1160 — умерли.

За минувшие сутки, 17 марта, в Украине выявили 15 053 заболевших COVID-19, что стало новым рекордом в 2021 году. При этом 6 514 человек выздоровели, а 267 умерли.

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