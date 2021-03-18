На Луганщине выявили еще 74 заболевших COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки подтверждено 74 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 9, Северодонецк — 31, Беловодский, Старобельскийи Попаснянский районы — по 3, Белокуракинский и Сватовский — по 4, Марковский — 7, Новоайдарский — 6, Новопсковский и Станично-Луганский — по 2.



Вследствие осложнений умерла 67-летняя женщина из Станично-Луганского района.



За все время исследований в области ковид выявлен у 15 920 случаях. Из них выздоровели — 14 515, умерли 498 пациентов.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 28,9 (при пороговом 60).

За минувшие сутки, 17 марта, в Украине выявили 15 053 заболевших COVID-19, что стало новым рекордом в 2021 году. При этом 6 514 человек выздоровели, а 267 умерли.