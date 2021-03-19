Сотрудники «Укрзализныци» готовятся провести масштабную забастовку через две недели, которая предусматривает прекращение перевозок. Об этом сообщила председательница временной следственной комиссии Верховной Рады, народный депутат от «Слуги народа» Юлия Гришина по итогам заседания.



На заседании состоялась встреча с одним из трех профсоюзов предприятия. Экс-глава предприятия Владимир Жмак отсутствовал на заседании комиссии, так как проходит лечение от коронавирусной болезни. При этом один из членов Набсовета УЗ Сергей Лещенко выражал сомнения по поводу болезни Жмака, указывая, что тот уже перенес ковид в декабре.



«Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает», — рассказала Гришина.



Она также сообщила, что на следующее заседание будут приглашены руководители Офиса Генпрокурора, Госбюро расследований, МВД, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ из-за «неудовлетворительной динамики получения информации от правоохранителей».



Гришина отметила, что комиссия намерена выяснить «почему до сих пор ни одно должностное лицо не понесло ответственность за критическое состояние УЗ».



17 марта Кабинет министров поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления «Укрзализныци» Владимира Жмака.



Кроме этого, министров обязали предоставить информацию о работе предприятия с 2015 года.