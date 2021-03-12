Кабинет министров на сегодняшнем заседании уволил Владимира Жмака с должности главы правления «Укрзализныци». Об этом сообщают народные депутаты Юлия Гришина и Алексей Гончаренко.



Исполняющим обязанности главы правления «Укрзализныци» стал Иван Юрик. Он уже был и.о. главы УЗ с апреля по сентябрь 2020-го. До этого — членом набсовета и членом правления компании.



Этому предшествовало решение Наблюдательного совета «Укрзализныци», который в понедельник единогласно поддержал отставку Жмака.



Владимир Жмак был назначен главой «Укразализныци» 26 августа 2020 года. До этого он занимал пост главы наблюдательного совета аэропорта «Борисполь».



В минувшее воскресенье в поддержку Жмака вышел сюжет в новостной программе «Сегодня» на телеканале «Украина» миллиардера Рината Ахметова. В сюжете утверждалось, что руководство УЗ начало «реформу», которую якобы тормозит набсовет.



При этом в январе компании «Метинвест» и ДТЭК Ахметова выиграли аукционы «Укрзализныци» на использование грузовых вагонов госкомпании. Профильное издание «Минтранс» пришло к выводу, что установленная УЗ цена за использование вагонов была занижена.