Украина в ближайшее время сделает условием въезда в страну отрицательный результат ПЦР-тестирования на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Относительно справки о негативном результате теста ПЦР: Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривает», — сказал он во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.



Глава Минздрава выразил уверенность, что на ближайшем заседании этот вопрос будет рассмотрен, «и граждане других стран независимо от уровня заболеваемости должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте за 48 часов».

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