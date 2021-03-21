За прошедшие сутки, 20 марта, лаборатории на подконтрольной властям территории Донецкой области сообщили о еще 373 больных COVID-19, среди которых 30 детей. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



128 случаев ковида выявлено в Краматорской ТГ, 83 — в Мариупольской ТГ, 58 — в Торецкой ТГ, 16 — в Волновахской ТГ, по 10 — в Мангушской, Великоновоселковской и Угледарской ТГ, 9 — в Дружковской ТГ, 7 — в Покровской ТГ, 6 — в Марьинской ТГ, 5 — в Никольской ТГ, по 4 — в Гродовской и Добропольской ТГ, по 3 — в Сартанской, Мирненской, Комарской и Лиманской ТГ, по 2 — в Константиновской, Кальчицкой, Старомлиновской и Селидовской ТГ, по 1 — в Ольгинской, Кураховской и Белозерской ТГ.



О летальных случаях за минувшие сутки не сообщается.



С начала пандемии в области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 53 562 случая заболевания COVID-19. Из них 45 366 человек выздоровели, 1161 — умер.

За минувшие сутки в Украине выявили 11 145 заболевших коронавирусом. При этом 3 877 человек выздоровели, а 166 умерли.