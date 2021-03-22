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Ермак: Украина готова к любым дискуссиям для достижения «тишины» на Донбассе

22 марта 2021, 20:11

Ермак: Украина готова к любым дискуссиям для достижения «тишины» на Донбассе

Украинская сторона готова в любое время к дискуссиям в любом формате для принятия конкретных решений и возвращения к обеспечению режима прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран «Большой семерки» (G7) и ЕС в Украине.

Как отмечают в ОП, ключевое внимание во время встречи было уделено ситуации с безопасностью на Донбассе и переговорам по мирному урегулированию.

Ермак подчеркнул, что российская сторона не поддержала украинские инициативы и отказалась от проведения внеочередного заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы.

«Установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами Нормандского формата, и ключевым пунктом Минских договоренностей», — отметил он.

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Ермак также проинформировал послов о создании в Украине центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны. По его словам, работа Центра станет первым шагом по созданию в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

Политические советники лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) провели 18 марта видеоконференцию. Как сообщала украинская сторона, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил принять на уровне «нормандской четверки» совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня.

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