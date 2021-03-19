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«Нормандские» советники провели видеоконференцию: Ермак призвал вернуться к «тишине» на Донбассе

19 марта 2021, 08:05

«Нормандские» советники провели видеоконференцию: Ермак призвал вернуться к «тишине» на Донбассе

В четверг, 18 марта, состоялась видеоконференция политических советников лидеров стран «Нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия Франция), во время которой обсуждалось возвращение к режиму полного прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Украину на онлайн-встрече представлял глава ОП Андрей Ермак. Он предложил принять на уровне «Нормандской четверки» совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года.

«Украина как никто заинтересована в возвращении к режима тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и гражданские граждане на украинской земле», — подчеркнул он.

Руководитель Офиса президента также предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе.

Также Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии «за конструктивную позицию и готовность содействовать в обеспечении соблюдения режима прекращения огня».

Другие подробности онлайн-заседания не сообщаются.

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