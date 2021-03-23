Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Не установили приложение «Вдома»: Через КПВВ не пропустили 12 человек

23 марта 2021, 13:19

Не установили приложение «Вдома»: Через КПВВ не пропустили 12 человек

За прошедшие сутки, 22 марта, через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе не смогли пройти на подконтрольную Украине территорию 12 человек. Они не установили приложение «Вдома» и отказались от обсервации, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Через КПВВ «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины проследовали 836 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыли 1300 человек.

Через КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию Украины прошли 136 человек и 128 – на подконтрольную Украине территорию.

«Отказано в пропуске на контролируемую Украиной территорию из-за невозможности установить ЭС "Вдома" и отказ от обсервации 12 лицам», – отмечается в сообщении.

Незаконные вооруженные формирования не пропустили в ОРДЛО двух человек.

«ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».

В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».

Читайте также:

Почти 6 тысяч бесплатных ковид-тестов сделали на украинских КПВВ

Еще по теме

Места
КПВВ КПВВ Новотроицкое КПВВ Станица Луганская
Организации
ООС
Прочее
Ситуация на КПВВ Вдома

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:45
«Доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО». МИД — о планах российской партии открыть свой центр в Донецке
10:21
В «ЛНР» заявили о двух умерших от коронавируса за сутки
09:28
«ДНР»: За сутки ковидом заболели 219 человек, 8 пациентов умерли
23:37
Денисова: РФ незаконно удерживает 376 граждан Украины
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие главные новости 22 марта
21:08
В ООН призвали обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающимся в ОРДЛО
19:49
Почти 6 тысяч бесплатных ковид-тестов сделали на украинских КПВВ
17:50
В поселке на окраине Донецка от выстрела погиб мужчина
16:01
Российская партия хочет агитировать в Донецке перед выборами в Думу
13:02
«ЛНР» лишила свободы жителя Алчевска на 10 лет, обвинив в «госизмене»
11:46
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
09:41
«ЛНР» заявила о трех новых смертях из-за коронавируса
17:48
Правозащитники: В школах ОРДЛО распространяют фейки о якобы наступлении ВСУ
10:14
«ДНР»: За сутки шестеро умерли от COVID-19, еще 35 заболели
09:22
«ЛНР» заявила о 36 новых случаях COVID-19 и одном умершем
все новости
16:25
На Донетчине повысили пенсии более 700 тысячам человек, в том числе переселенцам: Подробности
15:48
Суд отправил под домашний арест участника акции в поддержку Стерненко. Организатору вручили подозрение
15:36
На Донетчине вакцинацию от коронавируса прошли более 9 тысяч человек
15:30
В Славянске произошло вооруженное нападение. Полиция начала спецоперацию
15:15
«Слуга Народу» змінила структуру та укріплює зв’язки з регіонами (РR)
14:56
Французский суд закрыл «Центр ДНР» в Марселе
14:45
Въезд в Украину гражданами и иностранцами через границу и КПВВ: Новые карантинные правила объяснили в ГПСУ
14:00
В Кремле заявили, что в вакцинацию Путина «придется поверить на слово»
13:57
Все больше тяжелых больных: Как Мариуполь встречает третью волну коронавируса
13:19
Не установили приложение «Вдома»: Через КПВВ не пропустили 12 человек
13:13
Двое жителей Луганщины умерли вследствие COVID-19. Еще 147 человек заболели
12:58
Лавров: Отношения между ЕС и Россией разрушены
12:25
На Донетчине с 28 марта начнут курсировать дополнительные пригородные поезда: График
12:07
Коронавирус в Донецкой области: 30 новых смертей и 270 заболевших
11:59
Отсидел в РФ и вернулся в Украину: На Харьковщине задержали боевика «ЛНР»
все новости
ВИДЕО
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
22 марта, 11:46
«Шахтер» проиграл аутсайдеру и еще больше отстал от «Динамо» в чемпионате
21 марта, 18:58
Олигархи в Донецке и Киеве: На чем держится их влияние? ►
20 марта, 21:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция