За прошедшие сутки, 22 марта, через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе не смогли пройти на подконтрольную Украине территорию 12 человек. Они не установили приложение «Вдома» и отказались от обсервации, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Через КПВВ «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины проследовали 836 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыли 1300 человек.



Через КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию Украины прошли 136 человек и 128 – на подконтрольную Украине территорию.



«Отказано в пропуске на контролируемую Украиной территорию из-за невозможности установить ЭС "Вдома" и отказ от обсервации 12 лицам», – отмечается в сообщении.



Незаконные вооруженные формирования не пропустили в ОРДЛО двух человек.

«ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».



В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».