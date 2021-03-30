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Не снимали лично, получали по доверенности: В ПФУ сообщили подробности о блокировке пенсий переселенцев

30 марта 2021, 17:14

Не снимали лично, получали по доверенности: В ПФУ сообщили подробности о блокировке пенсий переселенцев

Пенсионный фонд Украины может приостановить выплаты пенсионерам, которые более года не получали пенсии с текущего счета в банке или их пенсии в этот период получались по доверенности. Это следует из ответа ПФУ на запрос «Новостей Донбасса».

В связи с закрытием КПВВ год назад и блокированием их группировками «Л-ДНР» у части пенсионеров-внутренне перемещенных лиц, которые проживают на временно неподконтрольных правительству территориях, все это время не было возможности попасть в отделения Ощадбанка и снять пенсию. Недавно правозащитники сообщили, что люди стали получать сообщения ПФУ с требованием пройти идентификацию, несмотря на действующую отсрочку ее прохождения из-за карантина.

В ПФУ пояснили, что в случае длительного неполучения пенсионерами выплат руководствуются Порядком выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 30.08.1999 № 1596 (далее – Порядок).

Пунктом 16 данного Порядка предусмотрено, что если суммы пенсии получаются по доверенности более одного года либо не получаются с текущего счета более одного года, уполномоченный банк обязан сообщить об этом соответствующему органу Пенсионного фонда не позднее 28 числа месяца, в котором возникли такие обстоятельства.

При этом получатель должен подать новое заявление в орган Пенсионного фонда по требованиям, определенным в пункте 10 настоящего Порядка. Ими, в частности, предусмотрено следующее:

  • заявление о выплате пенсии на счет в банке подается получателем лично в орган Пенсионного фонда Украины по указанному в заявлении месту фактического проживания получателя в населенном пункте в пределах Украины;
  • заявление также может приниматься органом ПФУ через учреждения уполномоченного банка;
  • заявление принимается при условии предъявления паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего возраст, и определенного законодательством документа, необходимого для выяснения места проживания лица.

Согласно пункту 17 Порядка, если суммы пенсии и денежной помощи получаются с использованием платежной карты, срок действия которой превышает один год, и в течение года по такой платежной карте не проводились расходные операции лично получателем, а банком в течение года не проводилась физическая идентификация лица, уполномоченный банк уведомляет об этом соответствующий орган Пенсионного фонда Украины.

В таком случае орган Пенсионного фонда Украины обеспечивает проведение идентификации и верификации личности на основании предъявленного (в обязательном порядке) получателем лично паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего возраст, и определенного законодательством документа, в котором указаны сведения о месте проживания пенсионера.

«С учетом изложенного, указанные выше требования могут быть применены к пенсионерам (в том числе из числа внутренне перемещенных лиц), которые получают пенсию через текущие счета в банках, в случае поступления в органы Пенсионного фонда Украины информации, в частности, от АО "Ощадбанк" о том, что с текущих счетов таких пенсионеров суммы пенсии не получаются более одного года или получаются по доверенности более одного года», – отметили в Пенсионном фонде.

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