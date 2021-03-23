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Переселенцам: В ПФУ разъяснили, когда прекращают и возобновляют выплату пенсии

23 марта 2021, 17:03

Переселенцам: В ПФУ разъяснили, когда прекращают и возобновляют выплату пенсии

Данные о пенсионерах, которые год не получали свою пенсию, банки передают в Пенсионный фонд, и для продолжения выплат существует процедура подтверждения статуса пенсионера. Об этом рассказала начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.

Она отметила, что приостановка пенсионных выплат проводится в связи с неполучением пенсии длительное время.

«Речь идет о том, что когда пенсионер год не получает пенсию, то в соответствии с требованиями, которые являются обязательными для работы банковских структур, они таких людей выделяют и направляют данные нам для обработки и уточнения статуса пенсионера», – сказала начальник областного управления ПФУ.

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Она уточнила, что если такой пенсионер проживает на подконтрольной украинскому правительству территории, то есть имеет регистрацию постоянного жителя подконтрольной территории, его пенсия для установления статуса получателя – живой он или умерший – переводится для выплаты через предприятия почтовой связи, куда человек должен прийти и засвидетельствовать, что он является получателем пенсии.

«Для пенсионеров-внутренне перемещенных лиц есть потребность в обращении в управление [ПФУ] и написании заявления в установленном порядке для возобновления выплаты и уточнения также своего статуса получателя», – пояснила Наталья Рад ситуацию по приостановке пенсий переселенцам.

Она добавила, что требования по проверке статуса пенсионеров, которые длительное время не получали в банке выплаты, являются неизменными уже давно.

«Они [требования] существовали и до начала АТО/ООС, они выполнялись нами за все время администрирования и существования Пенсионного фонда и администрирования пенсионных выплат», – подчеркнула начальник Главного управления ПФУ в Донецкой области.

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