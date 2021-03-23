Данные о пенсионерах, которые год не получали свою пенсию, банки передают в Пенсионный фонд, и для продолжения выплат существует процедура подтверждения статуса пенсионера. Об этом рассказала начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.



Она отметила, что приостановка пенсионных выплат проводится в связи с неполучением пенсии длительное время.



«Речь идет о том, что когда пенсионер год не получает пенсию, то в соответствии с требованиями, которые являются обязательными для работы банковских структур, они таких людей выделяют и направляют данные нам для обработки и уточнения статуса пенсионера», – сказала начальник областного управления ПФУ.

Она уточнила, что если такой пенсионер проживает на подконтрольной украинскому правительству территории, то есть имеет регистрацию постоянного жителя подконтрольной территории, его пенсия для установления статуса получателя – живой он или умерший – переводится для выплаты через предприятия почтовой связи, куда человек должен прийти и засвидетельствовать, что он является получателем пенсии.



«Для пенсионеров-внутренне перемещенных лиц есть потребность в обращении в управление [ПФУ] и написании заявления в установленном порядке для возобновления выплаты и уточнения также своего статуса получателя», – пояснила Наталья Рад ситуацию по приостановке пенсий переселенцам.



Она добавила, что требования по проверке статуса пенсионеров, которые длительное время не получали в банке выплаты, являются неизменными уже давно.



«Они [требования] существовали и до начала АТО/ООС, они выполнялись нами за все время администрирования и существования Пенсионного фонда и администрирования пенсионных выплат», – подчеркнула начальник Главного управления ПФУ в Донецкой области.