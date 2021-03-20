Пенсионный фонд Украины требует у пенсионеров-переселенцев проходить индентификацию, несмотря на ее отсрочку из-за карантина. Это касается людей, которые в течение года не проводили операции по свои банковским счетам. Об этом сообщил юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко.



Он рассказал в ходе круглого стола «Свобода передвижения вдоль линии разграничения: проблема применения штрафных санкций», что примерно с декабря 2020 года к правозащитникам начали поступать обращения людей, получивших сообщения Пенсионного фонда Украины о необходимости внутренне перемещенным лицам пройти идентификацию в Ощадбанке.



По словам юриста, ПФУ при этом ссылается на нормы постановления Кабинета министров Украины №1596 от 30 августа 1999 года (с внесенными позже изменениями) о выплатах пенсий через счета банков, которыми предусматривается определенная процедура проверки и приостановления выплаты пенсий лицам, не проводившим по банковским счетам операции по снятию пенсионных выплат в течение года.



«Есть такая проблема, поскольку как мы знаем, на территории Донецкой области сейчас полноценно не работают КПВВ, поэтому большое количество пенсионеров с начала карантинных ограничений в марте 2020 года не пересекали линию соприкосновения. В некоторых случаях они не имеют возможности пользоваться мобильным приложением для перевода средств тем или иным способом», – отметил Михаил Фоменко.



Правозащитник указал, что есть принятые законодательные акты по урегулированию данной ситуации, а именно закон Украины №540 от 13 марта 2020 года, который регламентировал, что на период карантина и в течение месяца после его завершения продолжается выплата пенсий и других обязательных социальных выплат внутренне перемещенным лицам.



«Несмотря на это, Пенсионный фонд заявляет, что он усматривает возможность применить нормы подзаконных нормативных актов для прекращения выплаты пенсий лицам, которые не проходили идентификацию больше одного года», – подчеркнул представитель «Донбасс SOS», ссылаясь на ответ ПФУ по запросу правозащитников.



Фоменко добавил, что согласно ст.49 закона Украины №1058 «Об общеобязательном пенсионном страховании» одной из возможностей прекращения выплаты пенсий является неполучение пенсии в течение 6 месяцев подряд, и это норма общего законодательства. В то же время есть упомянутая выше норма специального законодательства, закона №540, который действует на время карантина. По словам юриста, нормативно-правовые акты Кабмина не могут использоваться, если они противоречат нормам высшей силы (то есть нормам закона), но ими руководствуется ПФУ.



«У нас вызывает большие опасения, что из-за такой позиции ПФУ лица, которые столкнутся с этой проблемой, будут вынуждены вопреки карантинным ограничениям, штрафам нарушать действующие нормы законодательства по выезду через неконтролируемые участки украинской границы, выезжать через РФ, или обрекать себя на опасность и пытаться иным способом решить свою проблему», – резюмировал правозащитник.