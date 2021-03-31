В течение последних нескольких дней 18 жителей Донецкой области умерли вследствие осложнений из-за заболевания COVID-19. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



Пять летальных случаев зарегистрировано в Мариупольской громаде, 2 — в Селидовской ТГ, по 1 — в Кураховской, Торецкой, Дружковской, Мангушской, Волновахской, Краматорской, Александровской, Угледарской, Белозерской, Сартанской и Марьинской ТГ.



За понедельник и вторник, 29-30 марта, лаборатории сообщили о еще 760 больных, среди которых 40 детей.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксировано 58 758 случаев коронавирусной инфекции. Из них 47 103 человека выздоровели, 1268 — умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 11 226 заболевших коронавирусом. Кроме того, 6 405 ранее заболевших выздоровели, а 407 человек скончались, что стало новым антирекордом за все время пандемии.