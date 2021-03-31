Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении и назначении председателей ряда районных государственных администраций Донецкой и Луганской областей.



Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.



В частности, на Луганщине Валерий Честных уволен с должности главы Сватовской РГА. Вместо него назначен Олег Клименчуков, ранее возглавлявший Кременскую РГА.



Также уволены: Олег Слипец (Троицкая РГА), Юрий Золкин (Станично-Луганская РГА), Светлана Слюсарева (Новопсковская РГА), Виталий Рукавицын (Меловская РГА), Сергей Щебетенко (Белокуракинская РГА), Екатерина Колесникова (Беловодская РГА).



В Донецкой области уволены: Александр Баранник (Добропольская РГА), Андрей Терещенко (Славянская РГА), Марина Любченко (Александровская РГА), Алиса Дербаль (Никольская РГА).



Президент также подписал распоряжения о кадровых изменениях в райгосадминистрациях Херсонской, Харьковской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и других областей.