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Экс-мэр Краматорска возглавит райгосадминистрацию

06 марта 2021, 09:21

Экс-мэр Краматорска возглавит райгосадминистрацию

Бывший городской голова Краматорска Андрей Панков возглавит районную госадминистрацию, которую создали в результате реформы децентрализации.

Соответствующее распоряжение президента Украины Владимира Зеленского было опубликовано на сайте Офиса президента 5 марта.

Андрей Панков был заместителем городского головы с 2010 по 2015 годы, затем в течение 5 лет (2015-2020 годы) занимал должность городского головы Краматорска.

На местных выборах осенью 2020 года Панков проиграл самовыдвиженецу Александру Гончаренко. 

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