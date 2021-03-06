Экс-мэр Краматорска возглавит райгосадминистрацию

Бывший городской голова Краматорска Андрей Панков возглавит районную госадминистрацию, которую создали в результате реформы децентрализации.



Соответствующее распоряжение президента Украины Владимира Зеленского было опубликовано на сайте Офиса президента 5 марта.



Андрей Панков был заместителем городского головы с 2010 по 2015 годы, затем в течение 5 лет (2015-2020 годы) занимал должность городского головы Краматорска.



На местных выборах осенью 2020 года Панков проиграл самовыдвиженецу Александру Гончаренко.