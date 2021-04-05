Вечером 5 апреля боевики обстреляли украинские подразделения вблизи Авдеевки в Донецкой области. В результате этого был ранен военнослужащий Объединенных сил, который впоследствии скончался в медучреждении. Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке «Восток».



Боевики стреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.



«Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Военнослужащему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на старания врачей, спасти жизнь украинского защитника не удалось», — говорится в сообщении.



На обстрел военнослужащие открыли ответный огонь, отметили в штабе.



На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.