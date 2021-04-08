Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Киев в четверг, 8 апреля. Визит связан с дестабилизирующими действиями РФ вдоль границы с Донбассом, сообщила пресс-служба МИД Польши в Twitter.



«Сегодня, 8 апреля, состоится чрезвычайное, срочный визит министра Збигнева Рау в Киев. Визит связан с угрозой миру у границ Украины», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил своего польского коллегку Збигнева Рау с визитом в Киев. Политики обсудят обострение на Донбассе, а также вопросы стратегического партнерства Украины и Польши, дальнейшее взаимодействие в политической, безопасности и культурной сферах, увеличения объемов торговли и инвестиций.