В Славянске из-за осложнения ситуации с коронавирусом усилили карантинные ограничения. Такое решение приняла городская комиссия по предупреждению техногенных и чрезвычайных ситуаций. За отсутствие масок на улице теперь будут штрафовать, говорится в сюжете «Донеччина TV».



Согласно новым требованиям, жители должны надевать защитные маски не только в магазинах и транспорте, но в общественных местах и даже на улицах.



С этим согласны не все славянцы. Некоторые считают, что ограничения чрезмерны и не дадут нужного эффекта, поскольку заразиться коронавирусом можно и в магазине, а носить маски на улице – нецелесообразно.



Усиленные ограничения касаются, прежде всего, работы спортивных объектов и учреждений культуры. В коммунальных спортзалах и секциях ограничили тренировки, а библиотеки, дома культуры и кружки закрыли для посещения. Частным учреждениям спорта рекомендовали перенести занятия на свежий воздух.



«Запрещено проведение всех массовых мероприятий. Исключение составили те спортивные мероприятия, которые внесены в турнирные таблицы. Они должны проводиться без зрителей. Кроме того, ограничено использование спортзалов – разрешены индивидуальные тренировки участников сборных области и национальных сборных по видам спорта, все остальные запрещены», – рассказал заместитель городского головы Юрий Подлесный.



По данным городского отдела здравоохранения, только за последнюю неделю в Славянске выявили более 400 случаев заболевания коронавирусом, среди них 24 ребенка. В стационарах медучреждений сейчас находятся около сотни пациентов, а врачи бьют тревогу: им не в чем ухаживать за больными.



«Заканчиваются наши запасы, которые мы сделали в прошлом году, средств индивидуальной защиты. К сожалению, неутвержденный бюджет не дает нам возможности закупать в нужных объемах те защитные средства, которые нужно использовать при лечении больных ковидом», – сообщила начальник горздрава Славянска Елена Джим.



Из-за роста заболеваемости коронавирусом школьников Славянска отправили на вынужденные каникулы до 14 апреля, потом комиссия по ТЭБ и ЧС будет решать, выйдут ли дети в школы или будут оставаться на дистанционном обучении.