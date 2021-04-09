С начала текущих суток, 9 апреля, боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи поселка Луганское в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



«Недалеко от населенного пункта Луганское противник совершил обстрел позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов», — говорится в сообщении.



Это единственный случай нарушения режима прекращения огня с полуночи и по состоянию на 18:00.



Боевых потерь среди военнослужащих нет.

За минувшие сутки, 8 апреля, боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям и гражданской инфраструктуре. Погиб украинский военнослужащий,