В Донецкой области по результатам проведенных проверок приостановили деятельность девяти АЗС, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



За неделю межведомственная региональная группа по борьбе с нелегальным оборотом и розничной торговлей горючим провела около 50 проверок АЗС и мест хранения горючего.



«По результатам проверок приостановлена деятельность 9 АЗС, которые осуществляли хозяйственную деятельность с нарушениями действующего законодательства. На субъектов хозяйствования составлено 5 административных протоколов по ч 1 ст. 164 КУоАП. На четырех АЗС изъято 37,0 тысяч тонн горючего на общую сумму 843,265 тысяч гривен», – говорится в сообщении.



Межведомственная региональная рабочая группа по борьбе с нелегальным оборотом и розничной торговлей топливом была создана в Донецкой области 28 декабря 2019 года.

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