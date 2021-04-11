За субботу, 10 апреля, в Украине выявили 12 112 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. При этом выздоровели 5 034 человек, а умерли 235.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране ковид диагностировали у 1 853 249 человека. Из них 1 410 860 пациента выздоровели, а 37 014 скончался.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.



За день в стране провели 75 551 исследование на выявление ковида.



Кроме того, за 10 апреля 4 048 человек привились от COVID-19. Всего в Украине 377 050 человек привиты с начала вакцинальной кампании.



Днем ранее сообщалось о 17 463 новых случаях ковида.