В Украине за минувшую пятницу, 9 апреля, зафиксировано 17 463 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 10 722 человек, умерло 398 пациентов. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



С начала пандемии в Украине заболели 1 841 137 человека, 36 779 пациентов умерли, 1 405 826 человек выздоровели.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях.



По сравнению с 7 апреля (19 419) и 8 апреля (19 676), сегодня показатели заболеваемости пошли на спад. Антирекорд Украины был зафиксирован 3 апреля, когда количество заболевших за сутки превысило 20 тысяч.



По данным Минздрава, за пятницу, 9 апреля, 19 858 человек привились от COVID-19. Всего в Украине 373 002 человека привиты с начала вакцинальной кампании.