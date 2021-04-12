Верховная Рада со вторника, 13 апреля, вернется к работе в сессионном зале. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета.



Рада ушла на карантин 19 марта из-за того, что Киев попал в «красную» зону эпидемиологической опасности. С тех пор депутаты работали только в комитетах. Также 30 числа было проведено несколько внеочередных заседаний.



Сегодня Разумков призвал парламентариев соблюдать правила карантина и носить маску в зале. Кроме того, во время перерыва каждый день зал будут кварцевать.



«Поэтому мы немного увеличим перерыв с 12:00 до 13:00 (обычно перерыв с 12.00 до 12:30 — Ред.) для кварцевания, для которого необходим один час. Если у нас будут внеочередные заседания, мы должны будем после пленарного заседания делать перерыв на час для кварцевания», — сказал спикер.



Из-за того, что депутаты продолжат рассматривать многочисленные поправки к законопроекту о передачи земли в громады (№ 2194), спикер анонсировал проведение внеочередных заседаний на этой неделе, на которые будут вынесены другие законопроекты.



По словам Разумкова, два внеочередных заседания могут состояться уже завтра по инициативе группы «За будущее» и фракции «Слуга народа».