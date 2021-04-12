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За 6 лет деминёры нашли на Донбассе почти 300 минных полей

12 апреля 2021, 18:45

За 6 лет деминёры нашли на Донбассе почти 300 минных полей

Организация по гуманитарному разминированию HALO Trust обнаружила на Донбассе 297 минных полей общей площадью более 26 млн кв. м. При этом за шесть лет было разминировано 8 млн кв. м. Об этом сообщила координатор по информированию о минной опасности HALO Trust Ася Болотова в эфире телеканала «Дом».

HALO Trust проводит гуманитарное разминирование на подконтрольной правительству части Донбасса с 2015 года. Деминёры не обезвреживают снаряды, а занимаются их обнаружением.

«Выявляя минные поля, мы их маркируем. И на данный момент мы уже выявили 297 минных полей общей площадью более 26 млн кв. м. А за шесть лет было разминировано 8 млн кв. м. Мы можем примерно представить, сколько будет ещё длиться разминирование, даже если конфликт закончится сейчас», — сообщила координатор HALO Trust.

Далее создаётся план разминирования, он утверждается в Министерстве обороны Украины. На основании плана определяется количество команд деминёров, какое оборудование и техника им нужны, какая технология поиска взрывоопасных предметов будет применяться.

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