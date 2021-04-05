Украина занимает пятое место в мире по количеству пострадавших от мин и взрывоопасных остатков войны (ВОВ) среди гражданского населения. Почти два миллиона человек подвергаются опасности по обе стороны линии соприкосновения. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.



«Люди ежедневно рискуют жизнью, чтобы добраться до рынков, школ, больниц и земельных участков. В 2020 году из-за мины или ВОВ продолжали страдать люди: по крайней мере 70 гражданских лиц погибло или получило ранения. С 2014 года в Украине зарегистрировано более 1190 пострадавших от мин и ВОВ. Однако это лишь подтвержденные случаи, а фактическое количество жертв, вероятно, намного выше», — рассказала координатор по гуманитарным вопросам в Украине Асенефа Лубрани.



По ее мнению, разминирование территории на востоке Украины может занять десятилетия.

В 2020 году украинские и международные организации, которые занимаются противоминной деятельностью, совместно разминировали около 5500 гектаров, что почти равно территории Сан-Марино или площади 7700 футбольных полей.



Координатор по гуманитарным вопросам уточнила, что правительству Украины важно обеспечить пострадавшим от мин качественное протезированием, медицинскую помощь, психосоциальную поддержку и доступные инклюзивные услуги.