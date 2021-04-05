Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина занимает пятое место в мире по количеству пострадавших от мин

05 апреля 2021, 19:21

Украина занимает пятое место в мире по количеству пострадавших от мин

Украина занимает пятое место в мире по количеству пострадавших от мин и взрывоопасных остатков войны (ВОВ) среди гражданского населения. Почти два миллиона человек подвергаются опасности по обе стороны линии соприкосновения. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

«Люди ежедневно рискуют жизнью, чтобы добраться до рынков, школ, больниц и земельных участков. В 2020 году из-за мины или ВОВ продолжали страдать люди: по крайней мере 70 гражданских лиц погибло или получило ранения. С 2014 года в Украине зарегистрировано более 1190 пострадавших от мин и ВОВ. Однако это лишь подтвержденные случаи, а фактическое количество жертв, вероятно, намного выше», — рассказала координатор по гуманитарным вопросам в Украине Асенефа Лубрани.

По ее мнению, разминирование территории на востоке Украины может занять десятилетия. 

В 2020 году украинские и международные организации, которые занимаются противоминной деятельностью, совместно разминировали около 5500 гектаров, что почти равно территории Сан-Марино или площади 7700 футбольных полей.

Координатор по гуманитарным вопросам уточнила, что правительству Украины важно обеспечить пострадавшим от мин качественное протезированием, медицинскую помощь, психосоциальную поддержку и доступные инклюзивные услуги.

Еще по теме

Организации
Оон
Прочее
Мины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:39
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 апреля
20:18
В ОРДО задержали подозреваемого в убийстве четырех человек
09:18
«ЛНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 332-х
22:45
Донбасс. Итоги недели 29 марта - 4 апреля
15:33
В «ЛНР» заявили о подрыве мужчины на взрывном устройстве
12:21
Восемь смертей и 32 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировала «ДНР»
09:55
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
09:43
Обстрелы на Донбассе: сводка за 3 апреля
09:33
«ЛНР»: 71 новый случай коронавируса и две смерти
16:35
«ДНР»: 219 новых случаев ковида, 9 смертей
15:47
«ДНР» заявила о гибели ребенка в поселке под Углегорском в результате взрыва
11:25
«ЛНР» подсчитала 27 новых случаев ковида и три смерти
23:17
«ЛНР» разрешила детям заниматься в школах, но есть условия
20:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 апреля
18:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли из пулемета над неподконтрольной Луганщиной
все новости
22:42
Боевики ранили бойца ООС под Авдеевкой. Он скончался в больнице
22:26
Зеленский призвал Великобританию увеличить присутствие НАТО в регионе
21:39
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 апреля
21:05
ОАСК зарегистрировал иск «Партии Шария» против СБУ
20:43
Степанов: Число заболевших COVID-19 скоро может достигнуть 25 тысяч в сутки
20:18
В ОРДО задержали подозреваемого в убийстве четырех человек
19:35
РФ уверяет США, что не дестабилизирует ситуацию на Донбассе
19:21
Украина занимает пятое место в мире по количеству пострадавших от мин
19:05
Путин подписал закон, который позволит ему дальше баллотироваться в президенты РФ
18:21
Штаб зафиксировал 1 нарушение режима «тишины» со стороны боевиков
18:06
ЕС и ПРООН открыли Центры ИТ-решений для громад восточной Украины
17:00
АМКУ оштрафовал «Google Украина» на миллион гривен
16:37
ГБР продлило срок расследования по делу подполковника налоговой, передававшего данные «ДНР»
15:58
Мэр Мариуполя заработал за 2020 год чуть больше полумиллиона гривен, а его жена – 13 миллионов
15:09
Ермак анонсировал скорые переговоры Зеленского с Меркель и Макроном
все новости
ВИДЕО
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
04 апреля, 09:55
Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►
31 марта, 21:40
Порошенко: Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину
30 марта, 14:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция