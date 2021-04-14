Боевики с помощью беспилотника заминировали КПВВ «Майорское» – Госпогранслужба

Незаконные вооруженные формирования, кроме блокирования контрольных пунктов въезда-выезда, перешли к дистанционной установке мин в пределах гуманитарных дорожных коридоров. В частности, такой факт имел место на КПВВ «Майорское», сообщает Госпогранслужба Украины.



13 апреля около 5 утра пограничный наряд, выполнявший задачи в пределах гуманитарного дорожного коридора «Горловка – Бахмут» обнаружил полет БПЛА боевиков. По алгоритму действий при обнаружении воздушных целей были проинформированы взаимодействующие подразделения ВСУ и пограничники в КПВВ «Майорское», в направлении которого двигался летательный аппарат.



В дальнейшем с помощью данного БПЛА было совершено дистанционное минирование местности. В том числе установлена одна противопехотная мина ПОМ-2 непосредственно в пределах КПВВ «Майорское».



«Применение оккупантами противопехотных мин в пределах КПВВ ставит под угрозу жизнь не только пограничников, но и гражданского населения. Как известно, фактический пропуск граждан через линию разграничения в дорожном коридоре "Горловка – Бахмут" по вине оккупантов не производится. В то же время через контрольный пункт передвигаются жители прифронтовых населенных пунктов, безопасность которых и была поставлена под угрозу пророссийскими боевиками», – подчеркивают в Госпогранслужбе.



Пограничникам удалось вовремя выявить и изолировать мину, ее обезвредили инженерно-саперные подразделения ВСУ. Безопасность перемещения дорожным коридором восстановлена.