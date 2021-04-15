Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Блинкен: Все члены НАТО обеспокоены наращиванием военного присутствия РФ вблизи Украины

15 апреля 2021, 00:00

Блинкен: Все члены НАТО обеспокоены наращиванием военного присутствия РФ вблизи Украины

Все члены НАТО обеспокоены наращиванием военного присутствия РФ вблизи границ Украины и требуют деэскалации. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен после видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел стран и министров обороны стран НАТО, передает «Интерфакс-Украина».

«На встрече Североатлантического совета — все 30 из нас выразили обеспокоенность и приверженность увидеть шаги России по деэскалации напряженности, которую она создает», — сказал Блинкен.

Госсекретарь также обратил внимание на продолжающиеся атаки возглавляемых Россией войск на линии соприкосновения на востоке Украине.

«Тем временем Украина продемонстрировала, по моему мнению, настоящую сдержанность перед лицом российских провокаций. Вот почему мы сосредоточены на этом и почему Альянс обеспокоен», — указал Блинкен.

В то же время он отметил, что США бы предпочли стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако для этого необходимы открытые линии коммуникации, чтобы быть очень четкими относительно соглашений.

Еще по теме

Организации
Нато
Люди
Энтони Блинкен
Прочее
российские войска

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 апреля
11:55
«ДНР» анонсировала проведение очередного форума с Пушилиным, Пасечником и россиянами
11:16
«ЛНР» сообщила новые данные по COVID-19
10:46
«ДНР» сообщила о 97 новых случаях ковида и 11 умерших за сутки
10:41
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение на полигонах «ЛНР»
09:23
Сутки на Донбассе: Один украинский военный погиб, трое ранены
21:50
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 апреля
21:09
Арестович: Россияне в ТКГ «ничего не говорят» о гибели ребенка в Александровском
15:07
В «ДНР» начали обучать военному делу первых «призывников»
13:30
«ДНР» зовет дончан на акцию «Бессмертный полк», о пандемии не упоминает
12:50
«ЛНР» сообщила о 6 новых смертях от ковида
11:08
«ДНР» обновила ковид-статистику: еще 11 смертей и 69 заболевших
09:17
На Донетчине боевики обстреливали и глушили беспилотники ОБСЕ
22:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 апреля
20:22
Боевики под видом украинских военных дистанционно заминировали гражданский сектор поселка Зайцево – ОТГ «Север»
все новости
00:00
Блинкен: Все члены НАТО обеспокоены наращиванием военного присутствия РФ вблизи Украины
23:46
ОБСЕ: Число нарушений режима тишины на Донбассе достигло максимума в этом году
23:07
Меркель и Байден обсудили ситуацию на востоке Украины
21:50
Страны ЕС дали России пять рекомендаций из-за военной активности
20:53
В Белом доме назвали разговор Путина и Байдена конструктивным
20:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 апреля
20:38
СМИ: Украина готовится депортировать трех подсанкционных контрабандистов
20:07
Министр рассказала, как в 2014 году пытались освободить Донбасс
19:29
Верховный суд приступил к рассмотрению иска Медведчука из-за санкций
19:02
Украина в ТКГ созывает внеочередное заседание подгруппы по безопасности для установления «тишины» на Донбассе
18:58
В Краматорске полицейский предлагал следователю взятку, чтобы закрыть дело о взяточничестве
18:35
НКРЭКУ лишила «Донецкоблгаз» лицензии
18:14
В штабе сообщили о шести обстрелах со стороны боевиков с начала суток
18:09
Министр обороны: Численность войск РФ вблизи границы Украины достигнет 110 тысяч военных
17:29
Участницу АТО Котеленец больше не подозревают в жестоком обращении с украинскими военнопленными
все новости
ВИДЕО
Британский Sky News показал полевой лагерь российских военных под Воронежем  ►
12 апреля, 17:09
Как Пушилин письмо Путину писал, год закрытых КПВВ. Дайджест НД ►
11 апреля, 21:25
В Мариуполе снова митинговали против стройки вуза Ахметова в Горсаду ►
11 апреля, 18:16

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция