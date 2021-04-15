Блинкен: Все члены НАТО обеспокоены наращиванием военного присутствия РФ вблизи Украины

Все члены НАТО обеспокоены наращиванием военного присутствия РФ вблизи границ Украины и требуют деэскалации. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен после видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел стран и министров обороны стран НАТО, передает «Интерфакс-Украина».



«На встрече Североатлантического совета — все 30 из нас выразили обеспокоенность и приверженность увидеть шаги России по деэскалации напряженности, которую она создает», — сказал Блинкен.



Госсекретарь также обратил внимание на продолжающиеся атаки возглавляемых Россией войск на линии соприкосновения на востоке Украине.



«Тем временем Украина продемонстрировала, по моему мнению, настоящую сдержанность перед лицом российских провокаций. Вот почему мы сосредоточены на этом и почему Альянс обеспокоен», — указал Блинкен.



В то же время он отметил, что США бы предпочли стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако для этого необходимы открытые линии коммуникации, чтобы быть очень четкими относительно соглашений.