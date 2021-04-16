Красный Крест отправил в ОРДЛО почти 100 тонн гуманитарного груза

Сегодня, 16 апреля, во временно неподконтрольные украинской власти районы Донецкой и Луганской областей проследовали грузовики с почти 100 тонн гуманитарного груза, сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Гуманитарная помощь была направлена Международным комитетом Красного Креста.



Как уточняется, 5 грузовых автомобилей переправили товары медицинского назначения общим весом 93,64 тонны.



Гуманитарный конвой МККК пересек линию соприкосновения в контрольном пункте въезда-выезда «Счастье» в Луганской области.