ООС: На Донбассе один украинский военный погиб, второй ранен

На Донбассе во время обстрела погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один ранен. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток» в Facebook.



По данным военных, их позиции были обстреляны из автоматических станковых гранатометов. Отмечается, что раненому военнослужащему предоставили первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали в военный госпиталь.



«Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника» - отметили в штабе операции Объеденных сил.