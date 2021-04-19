«Будем защищаться» — Аваков провел встречу с главами территориальных общин

Министр внутренних дел Арсен Аваков в Мариуполе провел встречу с местной властью и головами ОТГ, предпосылка — обострение на линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Министр отметил, что концентрация вражеского войска на границе государства и эскалация конфликта заставляет местные власти разработать алгоритм взаимодействия между руководством ОТО и населением на случай чрезвычайных ситуаций.



Также он сказал, что ситуация с эскалацией военного конфликта влияет на людей и бизнес.



«Прежде всего, мы хотим мира, а любая ситуация решалась дипломатическим путем. Но, когда нам не оставляют выбора, мы будем защищаться. Будем надеяться, что скоро ситуация разрешится и мы все будем заняты только тем, чтобы улучшать уровень жизни населения каждого ОТГ», — отметил он.