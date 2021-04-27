Почти 8 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 26 апреля, в Украине выявили 7 915 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 2 853 случая больше, чем днем ранее. Данные опубликованы на сайте СНБО по мониторингу распространения COVID-19.



При этом вчера выздоровел 17 391 пациент, а умерли — 432 человека.



За все время пандемии ковид диагностировали у 2 038 248 человек в стране. Из них 1 596 829 пациентов выздоровели, а 42 950 случаев завершились летальным исходом. Продолжают болеть 398 469 пациентов.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.



За воскресный выходной провели 72 239 тестирований.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



По данным Минздрава, 26 апреля 11 100 человек получил первую дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 539 126 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 9 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.