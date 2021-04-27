МИД Украины: Сейчас нет необходимости эвакуировать дипломатов из России

Потребности эвакуировать украинских дипломатов из России пока нет. Об этом в интервью «Главкому» заявил госсекретарь МИД Украины Александр Баньков.



«Можно вспомнить меры относительно наших дипломатических учреждений во время развития конфликта в Сирии, когда мы эвакуировали посольство оттуда и перебросили функции нашего посольства на наши посольства в соседних странах. Посольство, которое работало в Ливии, было эвакуировано в Тунис. Из-за военных действий физическая безопасность работников была под угрозой. Необходимости принимать подобные действия в России пока нет», — сказал Баньков.



МИД Украины прибегло к таким мерам безопасности как сокращение персонала, в начале вооруженного конфликта и рекомендовало работникам вывезти их семьи, что и было сделано. Также существуют определенные ограничения для мест проживания, добавил Баньков.



Он сообщил, что во всех украинских дипломатических учреждениях на территории России работают 37 сотрудников. В Украине сейчас работают 69 российских дипломатов.



«В 2013 году только в нашем посольстве в Российской Федерации в Москве работало около 60 человек. Возможно, даже и больше. После начала вооруженной агрессии России произошло сокращение количества дипломатов в РФ почти вдвое», — сказал он.



Украина в ответ на высылку украинского дипломата из России объявила «persona non grata» российского консула в Одессе. Он должен покинуть страну до 30 апреля.



Ранее Россия выслала украинского консула в Санкт-Петербурге якобы «за шпионаж».