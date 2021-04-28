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«ЛНР»: Два летальных случая и один заболевший COVID-19 за сутки

28 апреля 2021, 09:08

«ЛНР»: Два летальных случая и один заболевший COVID-19 за сутки

За минувшие сутки, 27 апреля, в отдельный районах Луганской области зарегистрировали две смерти от коронавируса. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».

Также утверждается, что за сутки выявлен только один заболевший коронавирусной болезнью.

За все время пандемии «ЛНР» подтверждает 4 297 заболевших COVID-19. Из них 3706 пациентов выздоровели, а 398 — умерли от осложнений.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За вторник, 27 апреля, в Украине выявили 9 590 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 1 675 случаев больше, чем днем ранее

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