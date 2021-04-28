Прокуратура расследует подрыв автомобиля ВСУ как теракт

Луганская облпрокуратура начала уголовное производство по факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС. Событие квалифицированно как террористический акт, приведший к гибели человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, 27 апреля около 12:30 в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское Северодонецкого района автомобиль ВСУ «ГАЗ-66» совершил наезд на неустановленное взрывное устройство.



В результате взрыва один военный погиб, еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.



Проводятся неотложные следственные действия.